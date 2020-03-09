Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.

Он подчеркнул, что "катастрофа для Украины – не праздник в Москве, а сумятица в Киеве".

"Пристайко (министр иностранных дел Украины) уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?", – написал сенатор в Twitter.

8 марта Климкин, в частности, заявил, что Украине необходимо добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно заехали в Киев.

На Украине с 2015 года отмечают 8 мая День памяти и примирения. Тем самым Киев приобщился к западноевропейской традиции праздновать победу над нацистской Германией.