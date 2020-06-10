Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не направляла официальное приглашение украинскому лидеру, поскольку Украина де-факто не является участницей СНГ и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.
Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Курсанты МЧС России на репетиции парада Победы
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