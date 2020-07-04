В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о неприемлемости требований России

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Россия является единственное страной, которая имеет историческое право на выдвижение требований к Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Сергея Цекова.

Он отметил, что Украина как государство состоялось именно благодаря России. Цеков оценил политику Зеленского как лукавство, поскольку она исходит от требований, которые предъявляются Украиной от США и Европы.

"Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России", – считает член Совфеда.

Он добавил, что в 1654 году Украина была небольшим государством. Остальные территории после этой даты Украина получила именно благодаря России, уточнил Цеков.

"Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть – это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией", – сказал он.

Ранее в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств "нормандской четверки". Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече был проведен обстоятельный разговор, однако прорыва не произошло.