Козак заявил об отсутствии прорыва на встрече по Украине в Берлине

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Во время встречи в Берлине политических советников глав государств "нормандской четверки", куда входят Германия, Россия, Украина и Франция, состоялся обстоятельный разговор, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В то же время он подчеркнул, что никакого прорыва на переговорах не было, передает ТАСС.
"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями", – заявил Козак.
Много времени заняло то, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений, отметил он. Замглавы администрации президента добавил, что сейчас из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц, касательно назначения договоренностей.
Также, по словам Козака, сторонам удалось приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок. Финальный документ будут досогласовывать в телефонном режиме.
Ранее стали известны подробности переговоров с Германией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Детали диалога раскрыл Дмитрий Козак.
Встреча в Берлине – уже не первая попытка активизировать процесс переговоров. Предыдущий саммит в "нормандском формате" прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда появилась надежда, что стороны смогут начать в полном объеме реализацию минских соглашений.
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