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Россия будет и дальше помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", – приводит слова Пескова РИА Новости.

В начале июня вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате". По мнению Резникова, переговоры следует проводить без участия России, так как Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

При этом вице-премьер полагает, что Киев не должен отказываться от "Минского формата", поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.

Ранее стало известно о планах украинских властей ликвидировать администрацию самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.