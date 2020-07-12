Ухудшение отношений с Украиной не связано с возвращением Крыма в состав РФ – Путин

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Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав РФ. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот", – заявил Путин.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркивал, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовало за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

