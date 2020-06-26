Пушков отреагировал на слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что о возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи, сообщает News.ru.

По его словам, Украина потеряла полуостров навсегда. Как заявил сенатор, данную ситуацию не сможет изменить ни пандемия COVID-19, ни падение цен на нефть.

Так Пушков отреагировал на слова экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальной возможности вернуть Крым.

Ранее Порошенко заявил, что у киевских властей появился уникальный шанс вернуть Крым. Экс-президент Украины сделал соответствующее заявление в эфире радиостанции "Тризуб".

Порошенко выразил мнение, что Россия находится в состоянии глубокого кризиса. Так, в условиях падения цен на нефть украинские власти якобы могут "заставить Россию уйти из Крыма". Порошенко добавил, что Россия не способна финансировать полуостров.

Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков назвал подобные планы пустыми, так как Крым стал российским бесповоротно и навсегда.

"Санкции никак не влияют на ситуацию с Крымом. И никогда не повлияют. Подавляющее большинство руководителей влиятельных государств мира понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины", – сказал сенатор в беседе с ИА "НСН".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркивал, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.