Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", – написал глава Чечни.
Причиной данного сообщения стал отрывок из интервью Зеленского украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.
Кадыров призвал президента Украины быть мужчиной и всегда держать свое слово.
После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ глава Украины заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.
В октябре 2014 года Владимир Зеленский в своем телешоу в шутку сказал по поводу видео с плачущим Кадыровым, что так глава Чечни "отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове". Позже стало известно, что кадры были сделаны в 2012 году после молитвы. Тогда Зеленский извинился перед главой Чечни и мусульманами. Он заверил, что у создателей шоу не было цели обидеть кого-либо.
Ранее сообщалось, что Зеленского рассмешил комедийный чат студии "Квартал 95", в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии. Так, в чате белорусский президент Александр Лукашенко сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы. Отмечалось, что этот момент особенно позабавил Зеленского.
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