Президентское кресло показалось неудобным Зеленскому

Фото: youtube.com/Зе!Президент

Ролик о первом рабочем дне нового украинского президента опубликовала команда Владимира Зеленского. На выложенных в YouTube кадрах глава государства критикует рабочее место своего предшественника.

Впервые сев на президентское кресло, Зеленский назвал его неудобным. Эту фразу его соратники встретили аплодисментами.

"Чего вы хлопаете? <…> Я вот смотрю и думаю: когда мы переезжаем?" – поинтересовался украинский президент.

Прежде Зеленский отмечал, что собирается переехать из здания президентской администрации в более "открытое" место.

30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов. 20 мая он принес присягу на торжественном заседании Верховной рады, а затем заявил о роспуске парламента. Соответствующий указ глава государства подписал в минувший вторник.

