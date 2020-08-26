Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, без диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо – не будет и мирного результата. Я в этом убежден", – сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он также указал, что если "результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано", независимо от того, как разные люди реагируют на это.

Украинский президент напомнил, что разговаривал с Путиным перед вступлением в силу перемирия. Зеленский отметил, что результаты этого диалога заметны, но этого недостаточно.

В частности, лидеры стран обсудили разминирование в Донбассе, разведение сил и средств и открытие новых КПП на линии соприкосновения, а также обеспечение доступа Красного Креста к удерживаемым лицам.

При этом Путин охарактеризовал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов как противоречащее Минским соглашениям и подчеркнул приоритетность реализации решений "нормандского формата".

Ранее Зеленский оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска на фоне протестов. Он заявил, что из-за коронавируса все встречи проходят по видеоформату.