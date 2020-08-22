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Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска. Он заявил, что из-за коронавируса все встречи проходят по видеоформату, поэтому в переносе нет никакой необходимости.

"Я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в контактную группу. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать", – отметил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

При этом президент Украины поблагодарил властей стран, которые предложили свою территорию для проведения переговоров по Донбассу. Он отметил, что свою помощь предлагали Казахстан, Азербайджан и многие другие страны.

На фоне президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.