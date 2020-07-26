Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Они позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Президенты считают, что нужно повышать эффективность переговорных усилий в рамках Контактной группы. Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Путин охарактеризовал принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям. По его мнению, это ставит под угрозу перспективы урегулирования.

Кроме того, выражена озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент РФ обратил внимание, что позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что лидеры стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования в Донбассе, разведения сил и средств и открытия новых КПП на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ и обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Стороны коснулись Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он находится на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Еще одной темой стал Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.