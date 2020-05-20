Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Москва не хочет это обсуждать, передает RT.

"Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ", – подчеркнул украинский лидер.

Он заявил, что Киев, и он в частности, оговаривает ситуацию по полуострову со всеми европейскими лидерами.

Зеленский добавил, что несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали санкционную политику только к Донбассу, по его мнению, снятие санкций с РФ может быть только после возвращения Крыма Украине. По его словам, США, Канада и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, понимают это.

Ранее на Украине сообщили о плане возвращения Крыма под контроль Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, подобный план включает в себя 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из "ослабевших рук России", чем и воспользуется Украина. Как именно Крым "выскользнет" из РФ, вице-премьер уточнять не стал.