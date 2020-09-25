Евросоюз попросил Украину не воспринимать его как банкомат

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После визита в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет заниматься благотворительностью в отношении Киева, сообщается на сайте объединения.

"Я сказал президенту, что Евросоюз не благотворительная организация или банкомат", – говорится в сообщении.

Боррель также заметил, что темпы реализации планов Владимира Зеленского значительно замедлились, поэтому стране нужна поддержка в реформах. Он добавил, что у Евросоюза на повестке остается помощь Украине, но Киев должен сам проводить изменения внутри страны.

Ранее в Евросоюзе объяснили, почему не были утверждены санкции против Белоруссии. По словам дипломатов, министры иностранных дел 27 стран – членов ЕС не смогли согласовать список чиновников и других официальных лиц республики, которые оказались бы под действием ограничений.