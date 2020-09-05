Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

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Киев инициирует внеочередной заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает RT со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Это связано с тем, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения.

Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проинформирован о сложившейся ситуации. Глава МИД подчеркнул обеспокоенность главы государства в связи с этим.

"Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трёхсторонней контактной группы буквально на завтра", – отметил Кулеба.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что отдал приказ по открытию огня по незаконно возведенным военно-инженерным сооружениям возле населенного пункта Шумы.

Ранее в ДНР и Луганской народной республике ввели режим бессрочного прекращения огня. Режим тишины вводится в соответствии с решениями, принятыми на переговорах контактной группы в Минске.