Захарова оценила высказывание украинской стороны о Минских соглашениях

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинской стороне необходимо разобраться в значении Минских соглашений. Об этом сообщает RT.
В своем аккаунте в Facebook Захарова прокомментировала слова нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука, который сказал, что "не совсем понимает составляющие особого статуса" региона.
"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?", – заявила представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что бывший глава Украины Леонид Кучма отказался от дальнейшей работы в составе трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Именно его позицию в дальнейшем занял Кравчук.
С 26 июля в ДНР и ЛНР был введен режим бессрочного прекращения огня. С данным сообщением выступили главы Народных милиций самопровозглашенных республик Денис Синенков и Ян Лещенко. Объявленный шаг – часть договоренностей, достигнутых в ходе консультаций в Минске.
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