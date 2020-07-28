Экс-глава Украины Кучма вышел из состава переговорщиков по Донбассу

Фото: ТАСС/Sergii KharchenkoZUMA Wire

Бывший глава Украины Леонид Кучма отказался от дальнейшей работы в составе трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает News.ru.

По данным пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского, Кучма готов делиться опытом, если возникнет такая необходимость.

"Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу. <...> Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению", – отметили в администрации президента.

Сообщается, что Кучма принял решение отказаться от работы в группе переговорщиков самостоятельно. В 2018 году он также уходил с должности, но был восстановлен с началом президентского срока Зеленского.

В июне 2019 года бывший глава государства предложил контактной группе по урегулированию снять с Донбасса экономическую блокаду.