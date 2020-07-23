МИД РФ расценил действия Украины как выход из минских соглашений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что принятое Радой постановление по местным выборы на Украине фактически означает выход из минских соглашений.
Как сообщает РИА Новости, Захарова настаивает на оценке ситуации со стороны Германии и Франции, участвовавших в переговорах "нормандского формата".
"Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить", – подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее стало известно, что парламент Украины назначил на 25 октября местные выбора по регионам, при этом в Донецкой и Луганской областях они не запланированы.
В постановлении Рады указано, что голосование возможно после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей. В Донецкой народной республике отметили, что Киев свою позицию не объяснил и работа контактной группы по минским соглашениям фактически заблокирована.
В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и дальше помогать Донбассу. Эту позицию представитель Кремля объяснил тем, что существенного продвижения урегулирования нет.
Позднее сообщалось, что Россия призывает президента Украины Владимира Зеленского выполнить обязательства по минским соглашениям.
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