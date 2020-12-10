Зеленский выразил готовность к новому этапу разведения войск в Донбассе

04:05
Фото: Zuma\TASS
Власти Украины готовы к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Как информирует офис президента Украины, в регионе нужно провести комплекс мероприятий. Кроме разведения противоборствующих сил необходимо выполнить работы по разминированию, а также обменяться удерживаемыми лицами.
"Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", – указывается на сайте.
Зеленский подчеркнул, что для нормализации обстановки в Донбассе необходимо движение "с обеих сторон линии разграничения". Президент выразил мнение, что Украина во время переговоров продемонстрировала заинтересованность в перемирии. При этом Россия блокирует выполнение договоренностей, заявил Зеленский.
На сайте отмечается, что "Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированных территорий".
"Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – сказал Зеленский.
На сайте добавляется, что украинские власти ранее упростили поступление в вузы для абитуриентов с "временно оккупированных территорий". Кроме того, на линии разграничения были возведены новые контрольные пункты.
Ранее глава ВС Украины заявил, что у властей нет планов по возвращению Донбасса военным путем. Он также назвал причины, по которым это невозможно.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: