Зеленский выразил готовность к новому этапу разведения войск в Донбассе

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Власти Украины готовы к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как информирует офис президента Украины, в регионе нужно провести комплекс мероприятий. Кроме разведения противоборствующих сил необходимо выполнить работы по разминированию, а также обменяться удерживаемыми лицами.

"Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", – указывается на сайте.

Зеленский подчеркнул, что для нормализации обстановки в Донбассе необходимо движение "с обеих сторон линии разграничения". Президент выразил мнение, что Украина во время переговоров продемонстрировала заинтересованность в перемирии. При этом Россия блокирует выполнение договоренностей, заявил Зеленский.

На сайте отмечается, что "Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированных территорий".

"Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – сказал Зеленский.

На сайте добавляется, что украинские власти ранее упростили поступление в вузы для абитуриентов с "временно оккупированных территорий". Кроме того, на линии разграничения были возведены новые контрольные пункты.

Ранее глава ВС Украины заявил, что у властей нет планов по возвращению Донбасса военным путем. Он также назвал причины, по которым это невозможно.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик.