Глава ВС Украины заявил, что нет планов по возвращению Донбасса военным путем

08:22
Фото: commons.wikimedia.org
Чисто военного решения вопроса возвращения Донбасса не имеется, сообщает "Новое время" со ссылкой на главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.
"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", – отметил Хомчак.
Он подчеркнул, что в случае их возникновения украинское государство нарушит международное гуманитарное право, начав боевые действия на территории густонаселенных районов. Кроме того, по словам генерала, это связано с риском вмешательства России и больших потерь, которые может понести украинская армия.
Хомчак также отметил, что на Донбассе не везде поддерживают действующее правительство Украины. Поэтому военнослужащим в случае конфликта придется постоянно ожидать "выстрелов в спину".
Ранее бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал главу России Владимира Путина сделать "шаг назад" в отношении Донбасса. Он отметил, что российскому лидеру необходимо пересмотреть Минские соглашения.
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