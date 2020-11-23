Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину

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Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал Владимира Путина сделать шаг назад, подразумевая переподписание Минских соглашений.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей – это будет поступок сильного. Это будет как раз победа", – заявил Богдан.

В ходе интервью Ксении Собчак он объяснил, что его слова относятся к Минским соглашениям.

Кроме того, Богдан упомянул некий алгоритм действий, известный Путину. Однако подробностей не раскрыл, заявив об их конфиденциальности.

При этом на последующий вопрос Собчак, имел ли он в виду "некий компромисс вместо Минских соглашений", экс-глава офиса Зеленского ответил утвердительно.

С 26 июля текущего года в ДНР и ЛНР был введен режим бессрочного прекращения огня. С данным сообщением выступили главы народных милиций самопровозглашенных республик Денис Синенков и Ян Лещенко. Объявленный шаг стал частью договоренностей, достигнутых в ходе консультаций в Минске.

Также сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Они позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик.

