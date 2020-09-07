Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об инициировании срочного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает News.ru, темой для обсуждения станет гибель украинского военнослужащего в Донбассе.

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", – сообщил Кулеба в своем аккаунте в Facebook.

Украинский политик заявил, что в зоне ООС (операция Объединенных сил. – Прим. Ред.) незаконные вооруженные формирования якобы совершили провокации. В результате погиб военнослужащий вооруженных сил Украины, еще один военный получил ранение.

По словам Кулебы, целью беседы между ним и Лавровым станет поиск путей выхода из сложившейся ситуации.

С 26 июля текущего года в ДНР и ЛНР был введен режим бессрочного прекращения огня. С данным сообщением выступили главы Народных милиций самопровозглашенных республик Денис Синенков и Ян Лещенко. Объявленный шаг стал частью договоренностей, достигнутых в ходе консультаций в Минске.

1 октября 2019 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала "формулу Штайнмайера". В частности, механизм закреплял за Донбассом особый статус и подразумевал проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях.