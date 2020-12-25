Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов воевать с Россией в случае ее нападения. Об этом сообщает издание "Фокус".

Украинский лидер отметил, что не хочет представлять такой сценарий развития событий и выступает против него, однако подчеркнул, что в противном случае война с РФ будет большой.

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины", – заявил президент Украины.

Он добавил, что при таком развитии событий ситуация для Украины будет очень тяжелой. Зеленский выразил мнение, что в России также это осознают.

Ранее президент Украины подчеркнул, что готов созваниваться с Владимиром Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Зеленский отметил, что должен решать самые сложные вопросы с президентом России.