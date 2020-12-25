Зеленский заявил о готовности позвонить Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал связаться с российским лидером Владимиром Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться, сообщает украинское издание "Фокус".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (Путиным) общаться обязательно", – отметил Зеленский.

Он заявил, что должен решать самые сложные вопросы с российским лидером как президент Украины. Зеленский отметил, что должен общаться с Путиным, если "это поможет быстрее остановить войну".

Глава Украины подчеркнул, что не звонит президенту РФ. По словам Зеленского, это связано с тем, что у него нет предмета для разговора с Путиным. В то же время украинский лидер отметил, что хотел бы обсудить с президентом России не только урегулирование в Донбассе.

"Должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в "нормандском формате", ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", – сказал Зеленский.

Он добавил, что встреча советников России и Украины должны были встретиться в декабре. Однако, по словам Зеленского, она не состоялась из-за несогласованности в позициях и пандемии коронавируса.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев намерен воспрепятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму.