Володин ответил на угрозы Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил уверенность, что попытки Киева помешать строительству опреснительных установок в Крыму не принесут никаких результатов.

Ранее глава региона Сергей Аксенов объявил, что подрядчик для строительства опреснителя готов приступить к работе уже в январе.

"Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся", – передает слова Володина РИА Новости.

Он напомнил, что ранее Украина уже заявляла о своих намерениях помешать строительству Крымского моста и приезду туристов в Крым.

"Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", – подчеркнул спикер.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что заявление Киева переходит все границы.

"Это вообще выходит за рамки общепризнанных международных стандартов. Они такими вещами дают возможность международному сообществу вообще разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины", – передает слова Цекова RT.

По словам сенатора, подобные высказывания можно трактовать как попытку вмешательства во внутренние дела России, несмотря на то что власти Украины считают Крым своей территорией.

"Конечно, это вмешательство... Из года в год понимание этого будет крепчать, и в конце концов в какой-то период они признают, что Крым – это территория России", – заявил Цеков.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму.

Ранее потребность Крыма в воде на 85% обеспечивала Украина. После перехода полуострова в состав РФ водоснабжение прекратили. Естественные водоемы региона существенно обмелели, из-за чего в отдельных местах Крыма ввели режимную подачу жидкости.