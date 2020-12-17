Путин заявил, что в Крыму достаточно запасов пресной воды

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в Крыму достаточно запасов пресной воды.
"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто, этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", – сказал президент.
По его словам, проблема водоснабжения полуострова будет решена.
"Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%", – отметил глава государства.
В начале декабря стало известно, что производительность водопровода, который строит Минобороны РФ в Крыму, составит 50 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство должно быть завершено до марта 2021 года.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.
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