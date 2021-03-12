Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым

12 марта, 20:37
Фото: ТАСС/Zuma
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания СБ ООН призвал Россию "открыть доступ" в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором встречи на тему статуса полуострова выступили Эстония и еще 20 государств. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась давать слово жителям Крыма на этом мероприятии без объяснения причин.
"Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", – сказал Кулеба.
Также он заявил, что объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению.
Российские власти, в свою очередь, в очередной раз напомнили, что доступ на полуостров является открытым.
Ранее в Совфеде прокомментировали заявление Кулебы о планах по возвращению Крыма. Там сказанное назвали очередным громким заявлением, которое не приведет к возвращению Крыма Украине.
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