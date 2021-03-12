СБУ возбудила дело из-за подписания соглашений о пребывании российского флота в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подписания и ратификации Верховной радой в 2010 году Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что СБУ начала досудебное расследование по причине совершения "государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении нескольких должностных лиц органов государственной власти.

Сейчас украинские следователи устанавливают условия и обстоятельства подписания соглашения, гарантирующего Черноморскому флоту возможность пребывания на территории Украины до 2042 года. Также СБУ намерены проверить соблюдение регламента во время подписания договора в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря зашел фрегат Испании "Кристобаль-Колон". За ним производят слежку силы Черноморского флота.