Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12 марта, 19:27

СБУ возбудила дело из-за подписания соглашений о пребывании российского флота в Крыму

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подписания и ратификации Верховной радой в 2010 году Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что СБУ начала досудебное расследование по причине совершения "государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении нескольких должностных лиц органов государственной власти.

Сейчас украинские следователи устанавливают условия и обстоятельства подписания соглашения, гарантирующего Черноморскому флоту возможность пребывания на территории Украины до 2042 года. Также СБУ намерены проверить соблюдение регламента во время подписания договора в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря зашел фрегат Испании "Кристобаль-Колон". За ним производят слежку силы Черноморского флота.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать