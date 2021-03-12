Черноморский флот следит за зашедшим в Черное море фрегатом Испании

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В пятницу в акваторию Черного моря зашел фрегат Испании "Кристобаль-Колон". Сейчас за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2021 года в Черное море уже заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук". В НАТО объяснили, что это связано с "наращиванием боевой мощи" России.

Однако власти РФ неоднократно напоминали, что присутствие иностранных военных кораблей на территории РФ не способствует стабильности.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, также фиксируется усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США.

Герасимов подчеркнул, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.