Черноморский флот следит за зашедшим в Черное море фрегатом Испании

17:25
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В пятницу в акваторию Черного моря зашел фрегат Испании "Кристобаль-Колон". Сейчас за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости.
В январе 2021 года в Черное море уже заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук". В НАТО объяснили, что это связано с "наращиванием боевой мощи" России.
Однако власти РФ неоднократно напоминали, что присутствие иностранных военных кораблей на территории РФ не способствует стабильности.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, также фиксируется усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США.
Герасимов подчеркнул, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: