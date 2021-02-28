Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

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Болгария приняла решение не участвовать в маневрах НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за COVID-19.

Как сообщил Radio Romania начальник штаба румынских ВМС Михая Панаита, коронавирус выявили на двух кораблях республики.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов добавил, что о существующих сложностях уведомили коллег еще неделю назад.

"В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек", – сказал он ТАСС.

Маневры Poseidon 21 начались в субботу, 27 февраля в румынском порту Констанца и продлятся до 6 марта.

В них участвуют семь стран Североатлантического Альянса – Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция.

Всего в учениях задействовано более 700 военных, 13 кораблей и девять самолетов.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" Москвы.