Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

05:52
Фото: TASS/ZUMA/Impact Press Group
Болгария приняла решение не участвовать в маневрах НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за COVID-19.
Как сообщил Radio Romania начальник штаба румынских ВМС Михая Панаита, коронавирус выявили на двух кораблях республики.
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов добавил, что о существующих сложностях уведомили коллег еще неделю назад.
"В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек", – сказал он ТАСС.
Маневры Poseidon 21 начались в субботу, 27 февраля в румынском порту Констанца и продлятся до 6 марта.
В них участвуют семь стран Североатлантического Альянса – Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция.
Всего в учениях задействовано более 700 военных, 13 кораблей и девять самолетов.
Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: