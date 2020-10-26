Байден назвал Россию главной угрозой для США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

В интервью CBS он указал, что Москва является серьезной проблемой для Вашингтона в данный момент в плане подрыва безопасности и альянсов. При этом самым большим конкурентом Байден назвал Китай.

В то же время не менее серьезную опасность для США на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа, отметил кандидат в президенты.

"Посмотрите, что он делает – он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям", – сказал Байден.

По мнению политика, это обернулось увеличением ракетного арсенала КНДР и приближением Ирана к созданию ядерного оружия, а также тем, что "друзья по НАТО" отворачиваются, так как не могут положиться на США.

Ранее в ходе финальных дебатов Трамп и Байден выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России. Кандидат, кроме того, указал, что Россия, Китай и Иран "заплатят" за предполагаемое вмешательство в выборы США.