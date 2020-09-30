Песков прокомментировал фразу Байдена про "щенка Путина"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москва не хочет комментировать дебаты кандидатов в президенты США, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы, но не может не отметить новые проявления политической культуры в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Джозефа Байдена, назвавшего действующего президента Дональда Трампа "щенком" Владимира Путина. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы, естественно, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться к ней индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав. Мы фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США", – сказал представитель Кремля.
Во время выступления в Кливленде на первых дебатах с Трампом кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего главу государства щенком Путина и клоуном.
"Факт состоит в том, что я вступал в противоборство с российским президентом Владимиром Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а Трамп – щенок Путина", – заявил Байден.
Также Байден отметил, что с действующим президентом США трудно вести диалог.
Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о гарантии по мирной передаче власти после выборов. Трамп выразил уверенность в своей победе и заявил, что вместо передачи власти будет продолжение.
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