Пушков рассказал, что будет в случае победы Байдена на выборах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что будет в случае избрания президентом кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению Пушкова, в случае победы Байдена США "бросится навязывать всему миру свои ценности и идеалы". Кроме того, российский сенатор назвал сторонников Байдена "адской коалицией".
"Финансирует эту коалицию (Джордж. - Прим. Ред.) Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки", – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Действующий лидер страны будет бороться за президентское кресло с кандидатом от демократов Джозефом Байденом. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.
Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
Ранее Байден сравнил Трампа с собакой в разговоре с Порошенко. Предполагается, что такой диалог произошел в 2016 году.
В свою очередь, Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики. Действующий президент США обратил внимание, что на дебатах в ходе праймериз его оппонент неожиданно стал выступать лучше.
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