Байден сравнил Трампа с собакой в разговоре с Порошенко

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Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил американского лидера Дональда Трампа с собакой. Об этом сообщает News.ru.

По словам депутата Верховной рады Андрея Деркача, который опубликовал запись, предполагаемый диалог состоялся в ноябре 2016 года.

Байден во время разговора спросил у Порошенко о разговоре с Трампом. Экс-президент Украины охарактеризовал встречу с американским лидером как теплую. В ответ на это представитель США сравнил Трампа с собакой, которая бежит за машиной, а догнав, не знает, что делать.

Ранее Джо Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США. Будучи кандидатом в президенты, политик подчеркнул, что РФ якобы усердно работает над попытками вмешаться в избирательный процесс Америки.

