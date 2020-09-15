Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

16:27
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Дональд Трамп призвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена сдать тест на наркотики. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.
Он пообещал, что и сам пройдет такой тест. Трамп обратил внимание, что на дебатах в ходе праймериз Байден неожиданно стал выступать лучше.
"Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", – сказал президент.
Ранее Джо Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США. По заявлению политика, большое количество стран заинтересованы в дестабилизации американских выборов.
Дональд Трамп заявил, что представители демократической партии слишком часто говорят о России. Американский лидер счел это "очень интересным", назвав демократов "настоящими маньяками".
Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.
Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: