Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

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Дональд Трамп призвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена сдать тест на наркотики. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

Он пообещал, что и сам пройдет такой тест. Трамп обратил внимание, что на дебатах в ходе праймериз Байден неожиданно стал выступать лучше.

"Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", – сказал президент.



Ранее Джо Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США. По заявлению политика, большое количество стран заинтересованы в дестабилизации американских выборов.

Дональд Трамп заявил, что представители демократической партии слишком часто говорят о России. Американский лидер счел это "очень интересным", назвав демократов "настоящими маньяками".

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.

