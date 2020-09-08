Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

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Североатлантический альянс (НАТО) проведет на Крайнем Севере морскую операцию с целью демонстрации приверженности свободе навигации в регионе.

Как сообщает ВМС Великобритании, в операции примут участие британский фрегат Sutherland и танкер Tidespring.

Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов ранее заявил, что военные опасности, исходящие от НАТО, формируются в военные угрозы для России.

Он указал на существенное повышение интенсивности оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от российских границ.