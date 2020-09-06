Шойгу рассказал об имитации авиацией НАТО ракетных ударов по России

Фото: ТАСС/Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ

Авиация НАТО стало регулярно выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории Российской Федерации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что такие действия НАТО вызывают настороженность.

"Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", – заявил Шойгу.

Он также напомнил, что недавно российские Су-27 сопровождали три стратегических бомбардировщика США над водами Балтийского моря.

Ранее стало известно о планах Североатлантического альянса перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. По данным главы Минобороны, контингент подразделений НАТО в Восточной Европе превысил 10 тысяч военнослужащих.

