Шойгу рассказал об имитации авиацией НАТО ракетных ударов по России

16:24
Фото: ТАСС/Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ
Авиация НАТО стало регулярно выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории Российской Федерации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что такие действия НАТО вызывают настороженность.
"Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", – заявил Шойгу.
Он также напомнил, что недавно российские Су-27 сопровождали три стратегических бомбардировщика США над водами Балтийского моря.
Ранее стало известно о планах Североатлантического альянса перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. По данным главы Минобороны, контингент подразделений НАТО в Восточной Европе превысил 10 тысяч военнослужащих.
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