Американский эсминец зашел в Черное море

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Эсминец "Дональд Кук" военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря, заявили в российском Национальном центре управления обороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что за кораблем, вооруженным крылатыми ракетами, следят "силы и средства Черноморского флота".

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, также фиксируется усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США.

Герасимов подчеркнул, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.