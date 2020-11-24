В Госдуме назвали провокацией операцию США в заливе Петра Великого

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Операция США в заливе Петра Великого в Японском море является политической провокацией, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
"С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", – сказала депутат.
По ее словам, подобный военно-политический демарш с американской стороны происходит впервые за длительный промежуток времени. "По факту это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношениях", – заявила Панина.
Также она сочла инцидент грубейшим нарушением международного права.
Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США. По международному каналу связи он предупредил эсминца о недопустимости таких действий и о своем праве применить таранный маневр.
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