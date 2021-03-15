В МИД призвали Киев уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность РФ

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В министерстве иностранных дел (МИД) РФ призвали украинские власти уважать выбор жителей Крыма и территориальную целостность России. Об этом сообщает ТАСС.

Усилия по возвращению полуострова, включающие в себя санкции и водную блокаду, в ведомстве назвали нелегитимными и добавили, что подобные действия воспринимаются исключительно как агрессия против субъектов РФ.

"Никакие стратегии по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма, которую подписал президент страны Владимир Зеленский. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter назвал документ историческим и одним из трех китов политики возвращения полуострова в состав Украины.