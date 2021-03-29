Канада ввела новые санкции против России

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Власти Канады одобрили новые антироссийские санкции. Поводом для них стало воссоединение Крыма с Россией, передает ТАСС.
"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия) и положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", – указано в заявлении канадского МИД.
Согласно данным ведомства, в санкционный список включены генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин.
Кроме того, ограничения затрагивают предприятия "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск". Также санкции наложены на Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымскую первую страховую компанию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, что в Вашингтоне готовы наращивать санкции в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что ограничения коснутся всех компаний, которые задействованы в проекте.
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