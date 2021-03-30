В Совфеде прокомментировали новые санкции Канады

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Санкционная политика западных стран является государственной болезнью. Такое мнение выразил сенатор верхней палаты парламента Сергей Цеков, комментируя новые санкции со стороны Канады.

Цеков призывал не обижаться на санкции западных стран. В интервью РИА Новости он пояснил, что на больных, как известно, не обижаются.

"Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма – и все, санкционный список готов. Это современная кропотливая работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США", – оценил новые ограничения сенатор.

Он добавил, что России никак не стоит реагировать на введение новых санкций.

Ранее стало известно, что Канада ввела новые санкции против России. Сообщалось, что ограничения затрагивают как физические, так и юридические лица.

В частности, в санкционный список были включены генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин.