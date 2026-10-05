Новостройка по реновации появится на 6-й Кожуховской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Южнопортовом районе столицы появится новостройка по программе реновации. Дом возведут на 6-й Кожуховской улице, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Для будущего дома уже выдан градостроительный план земельного участка. На участке площадью 0,21 гектара возведут жилой дом предельной площадью 11 тысяч квадратных метров.

На первом этаже обустроят просторные холлы, помещения для консьержей и хранения детских колясок. Кроме того, на этом же ярусе предусмотрены коммерческие площади для аптек, кофеен, пунктов выдачи заказов и других сервисов.

Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся школа, детский сад, медицинские учреждения, магазины и предприятия сферы услуг. В пешей доступности – станция метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии и станция Дубровка Московского центрального кольца.

Ранее стало известно, что в Перове на востоке Москвы возведут новый жилой комплекс. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство первой очереди. Общая площадь первой очереди составит более 32,7 тысячи квадратных метров.

