Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 10:30

Город

Новостройка по реновации появится на 6-й Кожуховской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Южнопортовом районе столицы появится новостройка по программе реновации. Дом возведут на 6-й Кожуховской улице, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Для будущего дома уже выдан градостроительный план земельного участка. На участке площадью 0,21 гектара возведут жилой дом предельной площадью 11 тысяч квадратных метров.

На первом этаже обустроят просторные холлы, помещения для консьержей и хранения детских колясок. Кроме того, на этом же ярусе предусмотрены коммерческие площади для аптек, кофеен, пунктов выдачи заказов и других сервисов.

Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся школа, детский сад, медицинские учреждения, магазины и предприятия сферы услуг. В пешей доступности – станция метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии и станция Дубровка Московского центрального кольца.

Ранее стало известно, что в Перове на востоке Москвы возведут новый жилой комплекс. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство первой очереди. Общая площадь первой очереди составит более 32,7 тысячи квадратных метров.

В Москве построили и ввели в эксплуатацию 352 объекта недвижимости

Читайте также


городреновация

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика