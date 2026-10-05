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05 октября, 10:20

Происшествия

ФСБ задержала двух россиян за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, которых подозревают в сборе сведений об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для подготовки диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанным 2006 и 2002 годов рождения в Перми и Старом Осколе были поставлены соответствующие задачи украинскими кураторами. В Белгородской области у одного из подозреваемых обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Кроме того, ФСБ установила, что задержанный в Белгородской области неоднократно выполнял функции курьера. По версии ведомства, он забирал деньги у россиян, которые передавали средства после того, как их обманули мошеннические кол-центры.

В отношении второго фигуранта, действовавшего в Пермском крае, по данным ФСБ, за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и возможность выезда в Евросоюз.

Он также признался, что по заданию сотрудника СБУ выявил и передал личные номера телефонов с установочными данными работников предприятия. По его словам, он также провел фото- и видеосъемку 11 цехов заводов, схем, чертежей и деталей военной продукции, трансформаторной подстанции и газораспределительного оборудования.

До этого жительницу Камчатки задержали по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, женщина передала иностранной разведке данные, которые могли быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, россиянка отправлена в СИЗО.

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