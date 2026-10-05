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05 октября, 10:35

Технологии

Google ограничит пользователям доступ к некоторым ИИ-моделям

Фото: 123RF.com/naomirider2022

Американская технологическая компания Google ограничит доступ к некоторым моделям искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей без подписки с 9 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточнили в Google, изменения начнут действовать для владельцев личных аккаунтов в Gemini Apps, которые не оформили подписку на функции ИИ. После вступления ограничений в силу им станет доступна только линейка моделей Gemini Flash-Lite.

Пользователям с подпиской AI Plus откроется доступ к моделям Gemini Flash. В свою очередь, обладатели подписки AI Pro и AI Ultra смогут использовать Gemini Pro.

Google вместе с поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. В структуру также входят Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Ранее компания DeepMind, которая входит в структуру Google, объявила о создании института по исследованию безопасного развития общего искусственного интеллекта (AGI). Ожидается, что он станет платформой для сотрудников Google, DeepMind и мирового научного сообщества. Они смогут публиковать идеи о мире с AGI.

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