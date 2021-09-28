Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, нарушения границы допущено не было.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.

Уточняется, что российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ. Полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее два российских ракетоносца дальней авиации Ту-160 совершили полет над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С.