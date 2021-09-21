Российские ракетоносцы совершили полет над Балтийским морем в сопровождении Су-35С

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Два российских ракетоносца дальней авиации Ту-160 совершили полет над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи воздушных судов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

На отдельных этапах маршрута ракетоносцы РФ сопровождали истребители F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты зарубежных стран.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского моря. Полет продолжался около девяти часов.