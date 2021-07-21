Два бомбардировщика ВКС РФ совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Стратегические бомбардировщики воздушно-космических сил РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", – уточнили в Минобороны.

Бомбардировщики сопровождались самолетами МиГ-31 из объединения ВВС и ПВО Северного флота, добавили в ведомстве. Продолжительность вылета составила более семи часов.

Отдельно в сообщении упоминается, что на некоторых участках маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Ранее командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк высоко оценил профессионализм российских воздушно-космических сил, указав на безопасные перехваты самолетов и кораблей США и НАТО.