В Крыму призвали рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем

09:46
Фото: ТАСС/EPA/SERGEY VAGANOV
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива, сообщает РИА Новости.
По ее словам, случившееся – это часть системных провокаций Украины, которые приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы.
Ковитиди также заметила, что эти провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности.
Инцидент с кораблем у Керченского пролива также свидетельствует о том, что Киев не хочет, чтобы снижался градус отношений с Москвой после прошедших 7 декабря переговоров президентов России и Соединенных Штатов, считает политик.
"По многочисленным экспертным оценкам, публикациям самых крупных изданий видно, что градус напряженности между США и Россией снижается после переговоров Путина с Байденом. Для мирового сообщества это сигнал, а для Украины это не является таким сигналом", – добавил депутат.
Также парламентарий считает, что такими действиями Киев намеренно пытается сохранить напряженность в Черном и Азовском морях.
9 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что утром корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.
При этом заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ведомства, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив. К вечеру того же дня "Донбасс" лег на обратный курс.
Разворот курса по времени совпал с окончанием переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
После этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, поскольку акватория является территорией совместного пользования. Он также добавил, что "Донбасс" является поисково-спасательным судном без оружия.
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