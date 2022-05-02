Водителей просят не забывать о правилах парковки. Такие автомобили будут эвакуировать.

Получить разрешение на возврат эвакуированного авто в пунктах МАДИ в майские праздники можно будет на четырех спец-стоянках. Они находятся в проездах Энтузиастов и Одоевского, на улицах Дубовая Роща и Вагоноремонтной.

В Дептрансе уточнили, что сервисные центры "Московский транспорт" также выдают разрешения МАДИ. Они будут закрыты только 9 мая. В остальные дни работают с 8:00 до 20:00.

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